«خناقة موت».. «شومة» تُنهي حياة ربة منزل على يد زوجها

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها، إثر تعديه عليها بالضرب بـ"شومة" بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا؛ بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير، أمن الغربية إخطاراُ من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "نهي. م. ا" 37 عاما جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها على يد زوجها “وائل. ج “ 40 عاما، سائق ”توك توك”، إثر نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بـ"شومة" على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

ألقي القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

على جانب آخر، كانت وحدة مباحث مركز سمنود، تمكنت من ضبط المتهم بذبح سائق "توكتوك" لسرقته وذلك بعد عامين من الواقعة فى قرية ميت عساس .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بضبط " م . ع " فى حملة مرورية بتهمة احترازيه مواد مخدرة داخل توكتوك كان يقوده وبفحص رقم الشاسيه والماتور تبين أن التوكتوك ملك للمجنى عليه " محمد الشاعر " ١٩ سنة ويعمل سائق الذى عثر على جثته ملقاة فى أحدى الأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية فى قرية ميت عساس منذ عامين مصاب بجرح قطعى فى الرقبة بواسطة ألة حادة .

وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف المتهم بأرتكابه الجريمة وأستدراج المجنى عليه بهدف سرقة التوكتوك الخاص به وقام بذبحه بواسطة " مطواة " والقاء جثته فى المنطقة الصناعية .