الجمعة 11 يونيو 2021
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محافظات

شكل الحياة تغير داخل المحافظة

محافظ بنى سويف لـ«الدستور»: ضخ 100 مليار استثمارات فى عهد السيسي (فيديو)

مراسل الدستور مع
مراسل الدستور مع محافظ بنى سويف

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، إن المحافظة شهدت خلال الـ 7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد ضخ المليارات فى الاقتصاد والاستثمار داخل المحافظة، حيث يوجد لدينا محطة كهرباء ومناطق صناعية ومشروعات صغيرة ومتوسطة وطرق جعلت بنى سويف قلب مصر ومنتصف الطريق القادم إلى الدلتا والصعيد مما جعلها تحتل مكانة التى تستحقها من حيث التطوير لأنها أيقونة ولؤلؤة ومدخل للصعيد.

وأوضح محافظ بنى سويف لـ "الدستور" أنه تم ضخ 100 مليار جنيه كاستثمارات حكومية داخل المحافظة في الأعمال الاعتيادية من التطوير فى المستشفيات والمصانع وغيره فى قطاع الاستثمار، مؤكدا أن شكل الحياة قد تغير داخل المحافظة وتغيرت بنى سويف من أكثر المحافظات فقرا إلى محافظة أكثر حالا من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الخدمات بعد دخول مركزي ناصر وببا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتتغير الحياة داخل المركزين من الأكثر والأشد احتياجا للخدمات والبنية التحتية وسكن كريم.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم أن مرور 7 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد لم تكن 7 سنوات عادية، إنما كانت 7 سنوات من التطوير والبناء وتم الاهتمام بالصعيد اهتمامًا شديدًا من قبل القيادة السياسية.

يذكر أن محافظة بني سويف، "لؤلؤة الصعيد" قد حظيت خلال الـ 7 سنوات الماضية باهتمام كبير بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد،واهتمامه بالتنمية نحو صعيد مصر، حيث كان للمحافظة عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية.

حيث تم الانتهاء من تنفيذ 217 مشروعًا، فى قطاعات التربية والتعليم والصحة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والإسكان والري والتموين والبترول والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات التى شهدتها المحافظة خلال تلك الفترة.

بني سويف محافظة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار دكتور محمد هاني غنيم مشروعات صغيرة قطاع الاستثمار

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