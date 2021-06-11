لتركهم مقر العمل.. إحالة 38 طبيبا في مستشفى العزل بقنا للمحكمة التأديبية

أمر المستشار سامح وزيري، رئيس النيابة الإدارية بقنا، بإشراف المستشار عمر صلاح مدير النيابة، والمتابعة التحقيقية للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 38 طبيبا وطبيبة وصيدلي بمستشفى قوص المركزي إلى المحكمة التأديبية بقنا لمحاكمتهم تأديبياـ لقيامهم بوصفهم الوظيفي السابق وبدائرة عملهم يوم 24\6\2020 بأن خالفوا أحكام القانون والتعليمات المعمول بها بما من شأنه اضطراب بمرفق الصحة وتعريض حياة الناس وصحتهم للخطر، بأن تركوا مقر عملهم بمستشفى قوص المركزي عن يوم24\6\2020 وقبل انتهاء مواعيد العمل.

وأمر المستشار محمد عبد الخالق حمزة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، بإشراف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بعدم ترقية الأطباء المحالين، حتى صدور حكم المحكمة التأديبية وعدم قبول استقالة الأطباء المحالين أو إحالتهم إلى المعاش المبكر لحين صدور حكم فى الدعوى.

- تفاصيل الواقعة

كان رئيس النيابة الإدارية بقنا تلقى بلاغا من الشؤون القانونية بديوان عام محافظة بان اللجنة التى تم تشكيلها للمرور على مستشفيات العزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية ومتابعة الصرف ومدى انتظام الأطقم الطبية داخل تلك المستشفيات بأنه كشفت اللجنة التي تم تشكيلها للمرور على مستشفى قوص، قيام 40 طبيب وصيدلي قد تركوا العمل بالمستشفى فى ذلك اليوم .

وأكدت اللجنة أن الأضرار المترتبة على الانقطاع وترك العمل في القطاع الصحي من شأنه عدم المتابعة الجيدة للمرضى المترددين على المستشفى، لاسيما مع ماتمر به البلاد من وباء كورونا المستجد والتي تهدف الدولة لمحاربته وكذا سوء النظافة بقسم العزل.