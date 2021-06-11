الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتركهم مقر العمل.. إحالة 38 طبيبا في مستشفى العزل بقنا للمحكمة التأديبية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أمر المستشار سامح وزيري، رئيس النيابة الإدارية بقنا، بإشراف المستشار عمر صلاح مدير النيابة، والمتابعة التحقيقية للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 38 طبيبا وطبيبة وصيدلي بمستشفى قوص المركزي إلى المحكمة التأديبية بقنا لمحاكمتهم تأديبياـ لقيامهم بوصفهم الوظيفي السابق وبدائرة عملهم يوم 24\6\2020 بأن خالفوا أحكام القانون والتعليمات المعمول بها بما من شأنه اضطراب بمرفق الصحة وتعريض حياة الناس وصحتهم للخطر، بأن تركوا مقر عملهم بمستشفى قوص المركزي عن يوم24\6\2020 وقبل انتهاء مواعيد العمل.

 

وأمر المستشار محمد عبد الخالق حمزة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومدير فرع الدعوى التأديبية بقنا، بإشراف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية  بعدم ترقية  الأطباء المحالين، حتى صدور حكم المحكمة التأديبية وعدم قبول استقالة الأطباء المحالين أو إحالتهم إلى المعاش المبكر  لحين صدور حكم فى الدعوى.

- تفاصيل الواقعة

كان  رئيس النيابة الإدارية بقنا تلقى بلاغا من الشؤون القانونية بديوان عام محافظة بان اللجنة التى تم تشكيلها للمرور على مستشفيات العزل للتأكد من توافر المستلزمات الطبية  الخاصة بالوقاية  ومتابعة الصرف ومدى انتظام  الأطقم الطبية داخل تلك المستشفيات  بأنه كشفت اللجنة التي تم تشكيلها للمرور على مستشفى قوص،  قيام 40 طبيب وصيدلي قد تركوا العمل بالمستشفى فى ذلك اليوم .

 

وأكدت اللجنة أن الأضرار المترتبة على الانقطاع  وترك العمل في القطاع الصحي من شأنه عدم المتابعة الجيدة للمرضى المترددين على المستشفى، لاسيما مع ماتمر به البلاد من وباء كورونا المستجد والتي تهدف الدولة لمحاربته وكذا سوء النظافة بقسم العزل.

رئيس النيابة الإدارية بقنا رئيس هيئة النيابة الادارية بإحالة 38 طبيبا وطبيبة مستشفى قوص المركزي مرفق الصحة

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق: تقارير مزيفة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة

الإمارات تحذر المصريين من شركات وهمية تروّج لفرص عمل بتأشيرة حرّة

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

أخفى المسروقات في عزبة الهجانة واختبأ في السلام.. الأمن يضبط لص المجوهرات بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين