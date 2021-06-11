الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر «تباهى ببندقية خرطوش» على فيسبوك في حلوان

حبس تاجر
حبس تاجر

أمرت نيابة حلوان، بحبس تاجر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لنشره صورة شخصية على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" حاملاً بندقية خرطوش بالطريق العام بمنطقة حلوان، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

وأسفرت جهود البحث أن مرتكب الواقعة تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبحوزته بندقية خرطوش وفارغ طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للبندقية، وأقر بقيامه بنشر صورته حاملاً البندقية المشار إليها عبر صفحته الشخصية لتداولها بين أصدقائه بقصد التباهي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 -عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

 

نيابة حلوان حبس تاجر بندقية خرطوش

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