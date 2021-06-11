وزير التنمية الألماني يطالب مجموعة السبع بمليارات الدولارات

لتوفير لوجستيات التطعيم...

طالب وزير التنمية الألماني جيرد مولر الدول الصناعية السبع الكبرى بتخصيص 16 مليار دولار لتوفير لوجستيات التطعيم في البلدان الفقيرة.



وتعتزم الدول الصناعية السبع الكبرى التعهد بالتبرع بما لا يقل عن مليار جرعة لقاح خلال قمتها في مقاطعة كورنوال الإنجليزية المقرر عقدها اليوم الجمعة، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية.



وقال مولر في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" تسايتونج الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "يجب أن تصل جرعات التطعيم أيضا إلى الناس... لا يزال هناك حاجة إلى 16 مليار دولار هذا العام - لسلاسل التبريد والاختبارات والأدوية لعلاج عواقب العدوى".



وطالب مولر مجموعة السبع بسد هذه الفجوة المالية بسرعة، مضيفا أن ألمانيا استبقت وقدمت 2.2 مليار يورو.



ويطابق هذا المبلغ تعهدات ألمانيا حتى الآن للمبادرة العالمية لمواجهة جائحة كورونا المسماة "مسرّع الوصول إلى أدوات كوفيد 19"، والتي تدعم توفير لقاحات كورونا والأدوية والاختبارات، إلى جانب برنامج التطعيم ضد كورونا "كوفاكس".



وقال مولر إنه إذا تم تعليق حماية براءة اختراع لقاحات كورونا، كما هو مطلوب من قبل العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، لن يتم إنتاج جرعة لقاح واحدة إضافية، مضيفا أن ألمانيا تدعم إنتاج اللقاحات في أفريقيا، وقال: "أرحب بشدة بحقيقة أن مؤسس شركة بيونتيك، أوجور شاهين، قد أعلن عن رغبته في أن ينخرط مع شركته في أفريقيا... نحن نتحدث بالفعل إلى منشآت إنتاج مناسبة في أفريقيا ونقدم تمويلا لبدء التشغيل لتأسيس إنتاج أفريقي للقاحات".

وقد أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، عن سعادتها الكبيرة حيال الوضع الراهن لوباء كورونا في بلادها.

وفي أعقاب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل إن "تطور الوضع المتعلق بأعداد الإصابات مثار فرح كبير في الوقت الراهن"، مشيرة إلى أن الجهود التي تم بذلها في الشهور الماضية، كانت مجدية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن " فيروس كورونا لم يختف بذلك".

وأضافت ميركل أن سلالة الفيروس المعروفة باسم "دلتا" والتي ظهرت لأول مرة في الهند، لا تزال تثير القلق على نحو خاص، وقالت:" نحن بالأساس في سباق مع التطعيم".