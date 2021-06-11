لندن: اجتماع جونسون وبايدن أظهر «التوافق الفكري»

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن لقاء رئيس وزراء بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن أظهر "التوافق الفكري" بينهما.

وقال وزير الخارجية البريطاني- في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة- إن المسئولين ناقشا، خلال الاجتماع الذي عقد بينهما أمس في مقاطعة "كورنوال" جنوبي غرب إنجلترا، احتمالية إقامة جسر جوي بين البلدين، لكنه من غير المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الوقت الراهن.



جونسون يصف العلاقات البريطانية- الأمريكية بـ «غير القابلة للتدمير»

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العلاقات البريطانية- الأمريكية، بأنها "غير قابلة للتدمير" .

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية، إنها "علاقة، يمكنكم القول إنها عميقة وهادفة، كما تشاءون، علاقة غير قابلة للتدمير.

وأضاف أنها "علاقة مستمرة منذ فترة طويلة للغاية، ولعبت دورًا مهمًا في السلام والازدهار في أوروبا والعالم".

ووفقاً لصحيفة الجارديان، فإن جونسون حاول التقليل من استياء الرئيس الأمريكي، الفخور بأصوله الأيرلندية، فيما يتعلق بمحاولات لندن إبطال "بروتوكول أيرلندا الشمالية" الذي يهدف إلى تجنب عودة الحدود مع أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لكنه تسبب باضطرابات على صعيد التجارة بين البر الرئيسي لبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

وأوضح أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وواشنطن و"كل الأطراف لديها مصلحة كبيرة في التأكد من أننا نحافظ على التناسق الأساسي لاتفاق الجمعة العظيمة"، الذي أبرم في العام 1998، وأنهى الصراع الدموي في المقاطعة الخاضعة للحكم البريطاني الذي استمر ثلاثة عقود، وتابع جونسون "أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك".

ونفى جونسون أن يكون بايدن قد أخبره بحل المواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، وبدلاً من ذلك كرر أهمية اتفاقية اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست لكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

يذكر أن اجتماع جونسون وبايدن جاء قبل يوم من انطلاق قمة مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم بمشاركة اليابان وألمانيا وإيطاليا وكندا وفرنسا.