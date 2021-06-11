ضبط حشيش داخل أكياس «بن» مع راكب أجنبي بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش، أخفاها راكب أجنبي داخل أكياس "بن" فور وصوله من فرنسا، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمارك فى راكب أجنبي، وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش الراكب تحت إشراف حازم ياسين رئيس القسم، ضمت هاني محمود وأسامة عبد العزيز، مأمورا التفتيش ،وتلاحظ وجود أكياس صغيرة بين طيات الملابس داخل حقائبه، تبين وجود 90 جراما من مخدر الحشيش مخبأة داخل أكياس "بن" لتضليل رجال الجمارك.

و قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك ، يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.