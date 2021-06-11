الجمعة 11 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

تفتيش عمالي على 128 منشأة في شمال سيناء خلال مايو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سالم عبد المالك، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، عن قيام المديرية خلال شهر مايو الماضي، في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 128 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت  يعمل بها 215 عاملا.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً، قامت المديرية بصرف منحة عيد العمال لـ411 عاملاً، بواقع 205 آلاف و500 جنيه.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

كانت المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي، في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 132 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 3 منشآت  يعمل بها 1197 عاملًا.

كما قامت المديرية خلال شهر أبريل أيضا، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

في حين قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء خلال شهر مارس الماضي، في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 138 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت يعمل بها 776 عاملًا.

كما قامت المديرية خلال مارس أيضًا، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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