الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة في حادث مروري بمنشأة القناطر

مصرع فتاة في حادث
مصرع فتاة في حادث مروري

صدمت سيارة مسرعة فتاة، بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة، ما أسفر عن مصرعها، وتم التحفظ على قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

و تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع فتاة في حادث مروري بمنشأة القناطر، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن سيارة صدمت فتاة بطريق "المناشي  - الخطاطبة"، مما أسفر عن مصرعها، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

 

تم التحفظ على قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

سيارة مسرعة منشأة القناطر في الجيزة التحفظ على قائد السيارة مصرع فتاة غرفة النجدة

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