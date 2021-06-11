الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية في القاهرة والجيزة وانتظام الحركة بـ«الدائري والزراعي»

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت حركة السير بالطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، انتظاما وسط وجود أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وشهدت حركة المركبات المرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية، في كل من "كوبري أكتوبر– 15 مايو– الجلاء– كوبرى عباس– كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولًا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفق الأزهر.

- انتظام الحركة على محاور الجيزة

كما انتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة وبشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وشهدت حركة السيارات أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي حالة من السيولة المرورية، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة،  كما  انتظمت حركة سير السيارات في شوارع الوراق والمريوطية.

- انسيابية مرورية في الطريق الزراعي 

كما ظهر انتظام حركة السير بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبدالمنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 

وفى سياق متصل شهدت حركة السير بالطرق والمحاور الرئيسية بالاسكندرية، اليوم الجمعة، انتظاما وسط وجود أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، حيث تشهد المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي سيولة مرورية، كما يشهد الكورنيش بشكل عام سيولة مرورية، مرورا بمكتبة الإسكندرية، وصولا لقلعة قايتباي.

 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية و سيارات الإغاثة، والدراجات البخارية ، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

المحاور الرئيسية اليوم الجمعة الجيزة القاهرة حركة السير

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