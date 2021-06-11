ارتفاع الناتج المحلي في بريطانيا 2.3% بعد تخفيف القيود

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 2.3% في أبريل الماضي بعد تخفيف القيود ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19".



وأوضحت الصحيفة، عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك الارتفاع يعد الأسرع منذ يوليو عام 2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك الكثير من القراءة الرونية على مدار الشهرين المقبلين، لمحاولة معرفة الشكل الذي تعود الاقتصادات الغربية إليه بعد عام أو أكثر من القيود الوبائية.



وحسب الصحيفة، فإن تخفيف القيود الاقتصادية عزز الإنتاج بسبب إعادة فتح المتاجر وشركات الضيافة خلال الشهر، وكان الأمر أيضًا أسرع قليلاً مما كان متوقعًا.



كانت بريطانيا قد بدأت في أبريل الماضي، تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد جزئيًا، عبر فتح المتاجر والصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر بعد حملة تطعيم وإجراءات الإغلاق التي خفضت الوفيات بنسبة 95% والإصابات بـ90%.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

