«القوى العاملة»: تعيين 28 شابا بشمال سيناء خلال مايو

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 28 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 79 شاباً مسجلين من راغبي العمل، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت باستخراج 10 شهادات قياس مستوى المهارة، و10 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، قامت خلال شهر أبريل الماضي، بتعيين 24 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 113 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

كما استخرجت المديرية خلال شهر أبريل أيضا، 31 شهادة قياس مستوى المهارة، و35 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

في حين عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء خلال شهر مارس الماضي، 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم اثنين من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من ضمن 186 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

كما استخرجت المديرية خلال شهر مارس الماضي، 56 شهادة قياس مستوى المهارة، و59 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

كما تابعت المديرية خلال مارس أيضا، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 8 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.