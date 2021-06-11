تسارع وتيرة نمو الاقتصاد البريطانى فى أبريل مع تخفيف قيود كورونا

اكتسب الاقتصاد البريطاني زخمًا في شهر أبريل الماضي مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل بعد شهور من الإغلاق في إطار جهود مكافحة جائحة كورونا.



وأفاد مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا بأن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع في أبريل بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بشهر مارس، رغم التراجع غير المتوقع في أنشطة التصنيع والبناء، وإن كان معدل النمو قد جاء أدنى بنسبة 3.7 بالمئة عن مستوياته في فبراير العام الماضي قبل تفشي الجائحة.



ورجحت وكالة بلومبرج للأنباء أن تثير هذه البيانات تكهنات بشأن ما إذا كان بنك إنجلترا (البنك المركزي) سوف يخفض معدلات الفائدة.

وسوف يترتب على تسريع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أن يحقق الاقتصاد البريطاني أعلى معدل نمو له خلال عقود، بعدما سجل العام الماضي أكبر انكماش له منذ عام 1709.



ونقلت بلومبرج عن أندي هالدين، كبير محللي الاقتصاد في بنك إنجلترا، قوله إن معدل التضخم قد يظل أعلى من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، لفترة أطول مما يفترض الكثيرون، فيما ذكر زميله جيرتجان فليجه أن صناع السياسة قد يرفعون معدل الفائدة بحلول العام المقبل إذا ما تعافي سوق العمل بشكل سلس عندما ينتهي الدعم الحكومي في سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يرجئ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تنفيذ المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق، إلى ما بعد 21 يونيو الجاري بسبب تفشي السلالة الهندية سريعة الانتشار من فيروس كورونا في البلاد.

تسجيل إصابات كورونا في 210 دول

وسجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.