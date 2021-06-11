خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021.. والرابط

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مازال الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 إلكترونيا يتربع على عرش قائمة الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ تنبي الحكومة فكرة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها عبر موقع إلكتروني لتسهيل التعاملات اليومية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام والمخالفات التي لا يجوز فيها التصالح و طرق الاستعلام الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

يمكن للراغبين من أصحاب السيارات الاستعلام الإلكتروني عن مخالفاتهم المرورية في ظل التطور التكنولوجي الذي يحظى به كافة دول العالم حاليا وذلك دون الذهاب إلى مقرات الإدارة العامة للمرور التابعين لها والتعامل مع الموظفين مباشرة والوجود في أماكن مزدحمة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار خدمات نيابات المرور

تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة

كتابة بيانات صاحب السيارة أو رخصة القيادة المراد الاستعلام عن مخالفاتها

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة أرقام وحروف

الضغط على كلمة استعلام

ظهور إجمالي قيمة المخالفات

أنواع مخالفات المرور التي لا يجوز عليها التصالح

حدد قانون المرور الجديد الذي اعتمده مؤخرا أعضاء مجلس النواب أنواع المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها لتعرض قائد السيارة والآخرين للخطر وهي:-

القيادة تحت تأثير المخدر

قيادة سيارة مطموسة الأرقام

قيادة سيارة بدون فرامل

قيادة سيارة بها أجهزة تنبيه غير مطابقة للمواصفات

عدم الإبلاغ عن حوادث الطرق

الاعتداء على رجال شرطة المرور

التحميل العشوائي للسيارات الأجرة

تعمد تعطيل حركة المرور

حيازة أجهزة تكشف موقع الرادار

حيازة أكثر من رخصة قيادة

الامتناع عن تحميل الركاب لسيارات الأجرة

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وسائل الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بعدة طرق إلكترونيًا من خلال بوابة الحكومة المصرية أو تطبيق مخالفاتي عبر الهاتف المحمول وإتباع تعليمات الاستعلام و إدخال البيانات المطلوبة سواء عن السيارة وصاحبها ورخصة القيادة ثم يتم دفع المبلغ المقدر للتصالح عن تلك المخالفات وعقب سداده عن طريق أحد وسائل الدفع التي حددتها وزارة الداخلية يحصل المستعلم عن براءة الذمة.