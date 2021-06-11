ضبط مسجل خطر بـ 15 ألف قرص ترامادول بمطروح

تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط 15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن مطروح قيام أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (عدد 15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) .

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و 200 ألف جنيه تقريباً، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.