الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يستقبل السفير الصيني لبحث موقف المشروعات المشتركة

وزير النقل و السفير
وزير النقل و السفير الصيني بالقاهرة

استقبل الفريق مهندس  كامل الوزير- وزير النقل، السفير الصيني بالقاهرة لياوليتشيانج، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة، حضر اللقاء الملحق التجاري بالسفارة الصينية ومسؤولي تحالف آفيك /كريك ورئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

في بدايه اللقاء أكد وزير النقل  على علاقات الصداقة القوية والعلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادات السياسية في مصر والصين وأن التعاون القائم في مختلف المجالات ومنها  قطاع النقل  نابع من هذه العلاقة القوية.

وأشار الى التعاون الجاري مع  عدد كبير من الشركات الصينية مثل شركة هواوي الصينية العالمية في مجال أجهزة وأنظمة الاتصالات في السكة الحديد والمترو والتعاون مع شركة هاتشيسون الصينية العالمية في الموانئ البحرية المصرية.

ولفت إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجال تشغيل وإدارة المحطات بالموانئ  البحرية خاصة وأنه توجد فرص واعدة للتعاون فى هذا المجال في موانئ سفاجا ودمياط والسخنة والدخيلة .

وقدم السفير الصيني رساله لوزير النقل المصري من نظيره الصيني لحضور مؤتمر الأمم المتحده الثاني للنقل المستدام، وعقد لقاء بين الوزيرين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وهو مارحب به وزير النقل المصري .

كما أعرب السفير الصيني عن اهتمام  الشركات الصينية العامله في مجالات النقل وخاصه في مجال السكة الحديد والجر الكهربائي لعقد مؤتمر موسع مع  وزارة النقل المصرية منتصف يوليو المقبل لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون في اطار أولويات وزارة النقل المصرية وهو ما رحب به الفريق كامل الوزير-  وزير النقل موجهاً  الدعوة لكافة الشركات الصينية للمشاركة في معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMea الذي  يعقد في شهر نوفمبر  من كل عام  ويشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتباحث الجانبان حول مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT ) السلام /العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، حيث وجه الوزير دعوة للسفير الصيني لجولة مشتركة للمشروع الذي  يقوم بتنفيذه تحالف افيك /كريك، وذلك لتفقد اعمال التنفيذ والالتقاء بالعاملين في المشروع والتاكيد على دفع معدلات التنفيذ لنهو المشروع فى الموعد المحدد المتفق عليه.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية وجهت بمد المشروع حتى المدينة الرياضية  العالمية، حيث سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين ) بالإضافة إلى مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار.

وأشار إلى ضروة تكثيف اللقاءات بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء من توفير الجانب الصيني للتمويل الخاص بالمرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على سرعة قيام الجانب الصيني باستكمال كافة التوريدات  المتبقية مع قيام هيئة الانفاق بإعتمادها تمهيدا للبدء في تركيب الانظمة واختبارها خاصه وان المحطات قاربت على الانتهاء كما ان مسار المشروع سيكون جاهزا  بنهاية هذا الشهر  استعداداً لوصول عدد 3 قطارات  نهاية يوليو 2021  تمهيداً للبدء في اختبارها  ثم تشغيلها تجريبياً.

كما تم التأكيد على أن تتم  كافه هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع  وتوريد القطارات على أن يتم  التشغيل التجريبي ويتم الافتتاح  الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة.

وزير النقل السفير الصينى القاهرة المشروعات المشتركة

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