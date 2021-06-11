الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس شخصين ضبط بحوزتهما 100 طربة حشيش في البحيرة

حبس شخصين
حبس شخصين

قرر المستشار محمد الشافعي رئيس نيابة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية ضبط بحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود 4 أيام.

وكان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، والأمن العام" بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة تمكنوا من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من ضباط الإدارة العامة، لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد برصد شخصين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة،متخذين من مدينة ايتاى البارود والقرى المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة ، وعُثر بحوزتهما على "عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتفى محمول- سلاح أبيض" ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض على النيابة قررت حبسهما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنوا خلال الأسبوع الماضى من ضبط عاطلين بحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش فى كمين بالطريق الزراعى بالبحيرة.

وأمر المستشار حسام الناعم رئيس نيابة أبو حمص  بإشراف المستشار عبد الحق بصيلة رئيس النيابة الكلية لنيابات وسط دمنهور الكلية حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حيث تم ضبطهما فى كمين بالطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز ابو حمص  وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بمبلغ مليون و50 ألف جنيه.

البحيرة الطريق الزراعي القاهرة الأمن الوطني مكافحة المخدرات ضبط عاطلين إيتاي البارود

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