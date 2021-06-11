الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية.. الجمعة 11 يونيو 2021

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة 11 يونيو لجميع الأبراج الفلكية، خلال السطور التالية.

 

- الحمل

مهنياً: تبدأ اليوم العمل بأجواء جديدة، وتحاول أن تنسجم معها لكي تتوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة من المشاريع التي نفذتها.

عاطفياً: لا تكن أنانياً في تصرفاتك، بل ابحث عن التواضع، وشارك آرائك مع الشريك في كل شاردة وواردة ولا سيما تواجهك بعض الصعاب.

صحياً: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من التعرض للبدانة، أو بعض المشكلات الصحية الطارئة.

- الثور

مهنياً: يوم جيد يعطيك طاقة مفيدة تخفف عنك الضغوط، وتقدم لك حظوظ بناءة ومناسبة للتفاعل مع الآخرين حاول أن تستفيد من الفرص التي تتوفر لك.

عاطفياً: تشعر بالسعادة لمصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العلاقة أجواء الحب الحقيقي.

صحياً: استعن بخبرة أحد الأصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة وطبقها على نفسك.

 - الجوزاء 

مهنياً: تشعر بالارتياح والثقة بالنفس في هذا اليوم، فمن الضروري إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وإلى تلطيف الأجواء  لتصبح مناسبة للتقدم والنجاح.

عاطفياً: احرص على سمعة الحبيب ولا تورّطه في أمور لا تليق به، فهذا أمر غير لائق بك أيضاً ويضع سمعتك على المحك.

صحياً: إيلاء الشأن المهني والعاطفي الاهتمام اللازم، يجب ألا ينسيك الاهتمام بالوضع الصحي أيضاً.

- السرطان

مهنياً: تظهر اليوم في أجمل طلة واجمل طريقة في التواصل والتعاون، مع الآخرين فتكون المعنويات مرتفعة جداً  تحصل على دعم ونتائج  فعالة ومنتجة

عاطفياً: تتراجع جميع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية، لتعيش فترة عسلٍ مع الحبيب ملؤُها العاطفة والسعادة.

صحياً: العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون.

 - الأسد 

مهنياً: يبدو الارتباك واضحاً في تصرفاتك، فحاول أن تكون أكثر هدوءاً لتحقق أهدافك المهنية وتستطيع الانطلاق بأهداف جديدة.

عاطفياً: قد تتوصّل إلى عملية تقارب ومصالحة مع الشريك، حتى لو تحمّلت بعض الملامة والانتقاد والملاحظات.

صحياً: بعض الاضطرابات المعوية قد يكون ناتجاً من مأكولات، تحتوي على مكونات تسبب الإزعاج.

- العذراء

مهنياً: يوفر لك هذا اليوم أجواء أكثر استقراراً، وتتمتع بالتفاؤل وتتميز عن سواك بحماستك وثقتك الكبيرة جداً بنفسك. 

عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة مع علمك المسبق أنها عابرة وقد لا تؤدي إلى ارتباط جدي، لكن لا بأس من المحاولة.

صحياً: الحماسة هي من أكثر الصفات التي تتمتع بها، لكن بعض الأمور تتطلب أحياناً معالجات هادئة.

- الميزان

مهنياً: ما تعانيه هذا اليوم هو مجرّد تراكمات قديمة لن تقدّم أو تؤخّر، وتجاوز ذلك ليس إلا مسألة وقت.

عاطفياً: لا تدع تصرفات الحبيب تستفزك، بل حاول أن تواجهه بما تشعر به تجاهه وصارحه بما يختلج في صدرك.

صحياً: غالباً ما تعاكسك الظروف فتشعر بالخيبة واليأس، ما ينعكس سلباً على وضعك النفسي.

- العقرب

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم النجاح والمفاجآت السارة، ما يجعلك الأقوى في محيطك والاكثر قدرة على قيادة الآخرين وفرض شروطك ورغباتك

عاطفياً: تشع بشخصية مميّزة، لكنّك ترتبك إزاء متغيّرات قد تحصل فجأة مع الشريك هذا اليوم، فحاول أن تكون واعياً.

صحياً: لا تتخذ القرار النهائي بشأن التوقف عن ممارسة الرياضة، فأنت الخاسر.

 - القوس 

مهنياً: تلتقط أنفاسك بعض الشيء وتدرك أولوياتك وتوليها الأهمية المطلوبة، ويحمل إليك عملاً أو عرضاً مغرياً.

عاطفياً: الواقعية هي أكثر الأسلحة قوة لمواجهة الشريك ومصارحته، وهي تساعدك على إعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

صحياً: حاول أن تزرع في داخلك الجهد الضروري لممارسة الرياضة أو القيام بأي نشاط ينفعك صحياً.

- الجدي 

مهنياً: تواجه نزاعاً مع بعض الزملاء لتطوير وضعك المهني، ذلك قد تكون له مضاعفات متعددة ومتنوعة، فكن حذراً.

عاطفياً: لا تتردّد في طرح وجهة نظرك على الشريك، وخصوصاً إذا كنت ترى الأمور متجهة نحو الأسوأ.

صحياً: قد تسمع بخبر يخصّ وضعاً صحياً لأحد أفراد العائلة، فيطغى عليك القلق والهم.

- الدلو

مهنياً: تنفتح أمامك مجالات واسعة ومهمة وفرص ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر اليوم في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام الآتية.

عاطفياً: تبحث عن حبيب قديم فارقك، أو تحنّ إلى قصّة ماضية اعتقدت أنك تخطيتها، أو تنظم لقاء خاصاً وسرياً مع من يهتف له قلبك.

صحياً: تتنفس الصعداء بعدما أظهرت الفحوص الطبية خلوّ جسمك من أي مرض.

- الحوت 

مهنياً: تتابع مسيرتك وتبدو مشرقا ومتفائلا  قد تفرح لاخبار سارة تحت تأثير القمر من برج السرطان الصديق  الذي يحمل معه أحداث إيجابية متسارعة وفرصا ثمينة.

عاطفياً: يستجد أمر عاطفي دقيق جداً يتطلب منك التروّي، وعدم التسرع في اتخاذ القرار بالانفصال أو الرحيل. 

صحياً: وضعك الصحي الممتاز هو نتيجة الانتباه وممارسة الرياضة يومياً وبانتظام.

 

 

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