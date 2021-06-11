الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بقتل شقيقه في الصف يمثل كيفية ارتكاب جريمته أمام النيابة

المتهم بقتل شقيقه
المتهم بقتل شقيقه

أجرى المتهم بقتل شقيقه فى منطقة الصف بالجيزة، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، و اصطحبه فريق من النيابة العامة لموقع الحادث، وأعاد تمثيل الواقعة على مسرح الجريمة.

وكشفت المعاينة عن تسديد المتهم عدة طعنات نافذة لشقيقه أسفرت عن مقتله، وجرحه والدته وشقيقه الأخر وزوجة أحد أشقاء أثناء محاولتهم السيطرة عليه.

- حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة، أمرت بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه والشروع فى قتل والدته وشقيقه الأخر، بسبب خلافات الميراث فى الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يبلغ من العمر 35 عامًا، قتل شقيقه بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الميراث، حيث سدد له عدة طعنات نافذة، بعدها، أصاب زوجته وشقيقه الأخر، وزوجة شقيقه بإصابات متفرقة أثناء محاولتهم السيطرة عليه.

- الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين 

واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية للمصابين فى الواقعة، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالة كلًا منهم، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، للوقوف على ظروف وملابسات مقتله.

وكان مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل مسكنه في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عامل قتل شقيقه، وأصاب والدته، كما أصاب شقيقه الآخر، بسبب خلافات أسرية، وذكر شهود عيان أن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

منطقة الصف بالجيزة قتل شقيقه معاينة تصويرية مسرح الجريمة النيابة العامة

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق: تقارير مزيفة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

تفاصيل طقس اليوم الجمعة.. انخفاض درجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة

الإمارات تحذر المصريين من شركات وهمية تروّج لفرص عمل بتأشيرة حرّة

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

أخفى المسروقات في عزبة الهجانة واختبأ في السلام.. الأمن يضبط لص المجوهرات بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين