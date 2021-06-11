تفاصيل «مجزرة حوثية» جديدة في قصف مسجد وسجن للنساء باليمن

كشف مقطع فيديو أضرارا كبيرة خلفها الهجوم الحوثي بصواريخ باليستية وطائرتين مفخختين على مسجد وسجن للنساء في مدينة مأرب اليمنية، مساء أمس الخميس، أسفر عن مقتل 8 على الأقل وجرح 27 من المدنيين في حصيلة أولية، وفق مصادر طبية يمنية.

وأفاد أحد شهود العيان خلال الفيديو بأن هناك أضرارا كبيرة لحقت بمنزله جراء القصف الحوثي، مؤكدا أن الأطفال أصيبوا بحالة من الهلع والرعب.

وشنت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران قصفا متتاليا على مأرب مستهدفة مسجدا في حي سكني وسط المدينة أثناء أداء صلاة المغرب، بالإضافة إلى سجن للنساء في إدارة شرطة محافظة مأرب وسيارات إسعاف حين هرعت إلى مكان القصف لمحاولة إنقاذ الضحايا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفتت الوكالة الرسمية نقلا عن مصادر محلية إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة، مشيرة إلى أن من بين المصابين نساء وأفراد من الطواقم الطبية التي استهدفت في القصف، فضلا عن تضرر أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.

جاءت تلك المجزرة الحوثية الإرهابية عقب أيام من استهداف مماثل لمحطة وقود في حي الروضة، مما أدى إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعتا لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات بعد دقائق من إطلاق صاروخ.

فيما أدان واستنكر المجتمع الدولى تلك المجزرة البشعة في حينه، كما اعتبرتها الحكومة اليمنية جريمة حرب مكتملة الأركان مشددة على أهمية التحرك الدولي لوقف الجرائم الحوثية وملاحقة مرتكبيها.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس الخميس فرض عقوبات على من تقول إنهم أعضاء في شبكة تهريب تدر عائدات بملايين الدولارات للحوثيين في اليمن.

وجاء في بيان الوزارة على موقعها عبر الإنترنت أن "هذه الشبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع السلع، مثل البترول الإيراني، ويتم توجيه جزء كبير منها بعد ذلك عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة في دول متعددة إلى الحوثيين".