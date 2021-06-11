تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-6-2021 فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة 11- 6- 2021 حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

الإسكندرية 29 21

وادى النطرون 34 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 22

دمنهور 34 21

بلطيم 30 20

مطروح 27 20

السلوم 26 20

سيوة 37 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 21

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 37 25

السويس 38 25

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 34 25

نخل 35 22

نويبع 38 26

طابا 34 22

كاترين 31 20

الطور 34 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 26

الفيوم 40 26

بنى سويف 41 26

المنيا 40 23

أسيوط 41 23

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 45 28

إدفو 45 27

أبوسمبل 44 27

الوادى الجديد 44 28

شلاتين 40 26

أبو رماد 37 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26