الجمعة 11 يونيو 2021
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منوعات

مادة تعزز قدرة المضادات الحيوية في مكافحة البكتيريا المقاومة

مادة تعزز قدرة المضادات الحيوية فى مكافحة البكتيريا المقاومة

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أثبت العلماء، أن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمك، يمكن أن تصبح مكملا غذائيا بسيطا و آمنا يعزز فعالية المضادات الحيوية ضد البكتيريا المقاومة.

 

و تشير مجلة mBio، إلى أنه في السنوات الأخيرة أصبحت البكتيريا المقاومة مشكلة طبية كبيرة، و من بين هذه البكتيريا مثلا Acinetobacter baumannii التي تسبب التهاب السحايا و الالتهاب الرئوي و التهاب الجروح و مجرى الدم و المسالك البولية.

 

و يرصد علماء الأحياء في جميع أنحاء العالم ظهور بكتيريا جديدة ذات مقاومة عالية للمضادات الحيوية، وقد اكتشف علماء الأحياء الأستراليون برئاسة الدكتور بارت إيجكيلكامب، عالم الأحياء المجهرية بجامعة فليندرز لأول مرة، أن زيت السمك الاعتيادي قادر على تدمير دفاعات البكتيريا الفائقة. و اتضح للباحثين أن الأحماض الدهنية من فئة أوميجا-3 تؤثر في مقاومة الخلايا للمضادات الحيوية.

 

و وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” يقول الدكتور بارت إيجكيلكامب، "اكتشفنا خلال التجارب والنمذجة على كمبيوتر عملاق، أن الأحماض الدهنية الموجودة في زيت السمك، تجعل البكتيريا المقاومة ضعيفة أمام مختلف المضادات الحيوية المستخدمة".

 

و اظهرت نتائج هذه الدراسة أن الأحماض الدهنية التي تتغذى عليها البكتيريا موجودة في غشائها، و تجعله أكثر نفاذية للمضادات الحيوية.

 

و من جانبها تقول الباحثة ميجان أومارا من الجامعة الوطنية الأسترالية، "هذا الاكتشاف هو خطوة مهمة على طريق مكافحة انتشار البكتيريا الفائقة، التي تتطور مقاومتها للمضادات الحيوية".

 

و يأمل الباحثون أن يساهم اكتشافهم في انتهاج أساليب جديدة في علاج الأمراض التي تنتشر في المستشفيات بالاستخدام المشترك للمضادات الحيوية و أحماض أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة.

 

 يشار إلي أن أوميجا 3 يعد من أحد المكملات الهامة جدًا للأطفال والرضع، بسبب الدور المهم الذي يلعبه في النمو السليم للدماغ من المرحلة الجنينية في الرحم، وله دورًا لا يقل أهمية عند الأطفال المصابين بصعوبات التعلم، واضطرابات التركيز، وحتى الاضطرابات السلوكية.

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