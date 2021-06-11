الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجمهورية: مصر حققت ملحمة بطولية من الإنجازات المتتالية

السيسي
السيسي

 أكدت صحيفة الجمهورية أن ما حدث في مصر طوال السبع سنوات الماضية يعد ملحمة بطولية من العمل المتواصل والعطاء المستمر والإنجازات المتتالية، يواصل خلالها قطار التنمية الانطلاق نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.


وقالت صحيفة الجمهورية - في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة تحت عنوان "شهادات دولية للإنجازات المصرية" - إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي صاغته العقول المصرية و نفذته الإرادة المصرية بحكمة القيادة السياسية ساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاستقرار الاقتصادى بشهادة أكبر المؤسسات الاقتصادية الدولية ، حيث تحسنت كل المؤشرات بشكل ملحوظ في ضوء الإرادة الشعبية والسياسية و الالتزام القوى من الدولة المصرية.


وأشارت صحيفة الجمهورية إلى تأكيدات البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية الأخيرة أدت إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وسمحت للبلاد بالتصدى لجائحة كورونا بمرونة و تـوازن مـن خـلال خطة متوازنة بـاسـتـمـرار الـنـشـاط الاقـتـصـادي و الالتزام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية.


ولفتت الصحيفة إلى إشـادة صـنـدوق النقد الدولي بـالأداء القوى من جانب الدولة المصرية والتزامها في تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى أثناء جائحة كورونا و حماية الإنفاق الاجـتماعي و الـصحى الـضـروري و تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الرئيسية.


وأكدت الصحيفة أن مصر بالإنجازات المتتالية و المشروعات القومية العملاقة التي تنطلق في ربوع الـوطـن فـي مختلف المجالات على مـدار 7 سنوات من الإنجاز والإعـجـاز و الإبـهـار هي الدولة الوحيدة في إفريقيا و الشرق الأوسط التي حصلت على تأكيد التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث.

 

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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