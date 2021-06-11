تايوان تسجل 266 حالة إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وكالة مراقبة الأمراض بتايوان أن الجزيرة أبلغت عن 266 حالة إصابة بكوفيد-19 و28 حالة وفاة.

ومن بين الحالات المسجلة، كانت هناك 263 إصابة محلية ظهرت عليها أعراض بين 22 مايو والأربعاء.

وكان من بين حالات الوفاة 21 رجلا و7 نساء تتراوح أعمارهم بين الخمسينيات والتسعينيات توفوا بين الأول من يونيو ويوم الأربعاء.

وتكافح تايوان لاحتواء أسوأ انتشار لـ كوفيد-19 وسط نقص اللقاحات والموارد الطبية. وحتى يوم الخميس، كان معدل وفيات كوفيد-19 في تايوان قريبًا من 3 بالمائة ، أعلى من المتوسط العالمي.

ودعا الخبراء إلى توسيع نطاق اختبار كوفيد-19 في المجتمعات السكنية كجزء من الجهود المبذولة لتقديم صورة أفضل عن انتشار العدوى في تايوان.

في نفس اليوم، أبلغت تايوان أيضًا عن ثلاث حالات وافدة من الهند ونيجيريا والولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الجزيرة منذ بدء الوباء ارتفع إلى 12222، بما في ذلك 11017 حالة محلية، وتم تسجيل إجمالي 361 حالة وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 174.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و925187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.