الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

موانئ ومطارات صينية تستخدم ماسحات ضوئية بأمواج مليمترية لتعزيز الفحص الأمني

موانئ ومطارات صينية تستخدم ماسحات ضوئية بأمواج مليمترية لتعزيز الفحص الأمنى

فحص كورونا
فحص كورونا

بدأت العديد من الموانئ والمطارات في الصين، استخدام ماسحات ضوئية ذات موجات مليمترية لعمليات التفتيش الأمنية، حسبما ذكر معهد تابع لشركة علوم الفضاء والصناعة الصينية المحدودة، مطور الماسحات الضوئية المذكورة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ شينخوا” الصينية ، تم إدخال الماسحات الضوئية المذكورة للاستخدام في 23 ميناء و 8 مطارات على طول الحدود الصينية، ما يوفر استجابة أسرع ودقة أعلى.

وبالمقارنة مع الماسحات الضوئية للأشعة السينية السابقة، فإن إشعاع الماسحات الضوئية ذات الموجات الملليمترية على جسم الإنسان يعادل ألف إشارة من الهاتف المحمول، ما يشير إلى أمانها للاستخدام البشري.

وعند المرور عبر الماسح الضوئي الأمني، يتوجب على المسافرين الوقوف مع رفع أذرعهم، حيث يتمكن الماسح الضوئي المذكور في غضون ثانيتين من تكوين صورة شاملة بـ360 درجة للجسم الذي يقوم بمسحه ضوئيًا.

وقال صانع الماسحات الضوئية المذكورة، إن هذه الماسحات قادرة على تعقب وكشف العديد من العناصر، بما فيها السوائل المسببة للتآكل أو القابلة للاشتعال التي لا تكشفها أجهزة فحص ومسح الجسد.

وجاءت نتائج استخدام هذه الماسحات الضوئية من بعض الموانئ مشجعة، حيث قالت إن الماسحات الضوئية زادت من كفاءة نقاط التفتيش الأمنية، كما أنها وفرت كثيراً من الوقت على المفتشين الأمنيين الذين يضطلعون بمهام التفتيش والفحص اليدوي التي عادة ما تستغرق وقتًا طويلاً.

موانئ مطار تعزيز الامن صيني صين ومطارات أمواج مطارات فحص

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