قمة مجموعة السبع تنطلق مع التركيز على جائحة كورونا وتغير المناخ

يجتمع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في وقت لاحق اليوم الجمعة في قمة تطغى عليها

جائحة فيروس كورونا.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” من المقرر أن يبحث قادة الدول خلال اليوم الأول التعافي من جائحة كورونا، مع التركيز على استفسارات مثل التبرع باللقاحات المضادة لكورونا والمساعدات المالية لبناء مواقع إنتاج اللقاحات في جميع أنحاء العالم.



وفي المساء، من المقرر أن يحضر القادة حفل استقبال تستضيفه الملكة إليزابيث الثانية وابنها الأمير تشارلز، حيث تم إدراج مسألة حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ على جدول الأعمال.



ويستضيف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون القمة التي تستمر لثلاثة أيام في قرية ساحلية تقع على خليج كاربيس.



ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول وجها لوجه بين القادة منذ عامين، بعد أن التقى قادة مجموعة السبع افتراضيا فقط العام الماضي بسبب الجائحة كما إنها تعد أول قمة دولية رئيسية يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد توليه منصبه، والتي يحضرها في اطار جولة أوروبية تستغرق أسبوعًا

واحدًا.



وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، وقد تمت دعوة زعماء أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا أيضا للمشاركة يوم السبت كضيوف.



وقال جونسون إنه يأمل أن هذا يجعل من القمة أكثر من مجرد مؤتمر للديمقراطيات الرائدة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 174.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و925187.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.