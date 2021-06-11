بعد إصابة زكى فطين عبدالوهاب.. ما هو سرطان المخ؟

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، طالبا من جمهوره الدعاء وكتب: "أصدقائى الأعزاء عملت تحاليل والآشعة المطلوبة واكتشفت للأسف ان عندي ورم في المخ من المرحلة الرابعة، اسف اني مش ها اقدر ارد على التليفونات .. ادعولى".

لذلك يتحدث لـ"الدستور" الدكتور خالد سمير اخصائي جراحة الأورام عن سرطان المخ وأعراضه وطرق الوقاية.



- ما هو سرطان المخ؟

نوع من أنواع السرطانات التى تنتشر في الدماغ.



لا يوجد سبب واضح ودقيق لسرطان المخ، ولكن تعتبر العوامل الوراثية والسموم البيئية وأشعة الموبايلات أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والتدخين من اكثر العوامل المؤدية لسرطان المخ.



ما هي أعراضه؟

تختلف العلامات والأعراض بشكل كبير وتعتمد على حجم ورم الدماغ وموقعه ومعدل نموه، حيث تظهر أعراض وعلامات ورم المخ بسبب ضغط الورم على الدماغ والأجزاء المحيطة به مثل الحبل الشوكي وتوقفها من القيام بوظائفها أو بسبب الالتهاب المحيط بالدماغ، وأبرز تلك الأعراض هي:



- الصداع ويكون شديد في بعض الأوقات.

- النوبات الحركية المختلفة المفاجئة للعضلات.

- التشنجات.

- فقدان الوعي.

- النسيان الدائم.

- عدم القدرة على التنفس في بعض الاوقات.

- تغير الاحساس بالحواس من شم وسمع وبصر.



- الارتعاش المفاجئ.

- صعوبة في المشي او الحركة.

- ضعف في الاطراف والاعصاب.

- صعوبة في الكلام.

- الغثيان والقيء بدون اسباب.

- فقد الانتباه وقلة التركيز.

- مشاكل في النوم.

- تقلبات المزاج وتغيير السلوكيات اليومية.



وتكون جميع هذه الاعراض تظريجية في اغلب الاحيان وقد تظهر بسرعة في بعض الحالات.



- كيف يمكن الوقاية من سرطان المخ؟

يمكن الوقاية من جميع انواع السرطانات بطرق واحدة وهي: - عدم التدخين.

- ممارسة الرياضة.

- إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

والأهم بالنسبة لسرطان المخ عدم التحدث في التليفونات المحمولة وهى على الشاحن.

عدم النوم بجوار التليفونات المحمولة.

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس العمودية الضارة لفترات طويلة.



- عدم استخدام مجغف الشعر عند الخروج من الحمام مباشرة والشعر مبلول.

يذكر أن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، كان قد تعرض في عام ٢٠١٩ للإصابة بسرطان الرئة، وظل مصاباً به لمدة عام.