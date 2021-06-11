أجراس كاتدرائية واشنطن الوطنية تدق 600 مرة تكريما لضحايا كورونا

دقت كاتدرائية واشنطن الوطنية أجراسها 600 مرة بمعدل دقة لكل ألف أمريكي توفوا بسبب جائحة فيروس كورونا.



ومع مرور 15 شهرا على بدء الجائحة، يقترب العدد الرسمي لوفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة من 600 ألف وفاة على الرغم من نجاح برنامج التطعيم الوطني في خفض معدل الإصابات والوفيات اليومية.



وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وصل إلى 596059 حتى العاشر من يونيو، وتقول منظمة الصحة العالمية إن الوفيات على مستوى العالم سجلت ثلاثة ملايين و758560.



وكانت المرة الأخيرة التي دقت فيها الكاتدرائية الوطنية أجراسها من أجل ضحايا كوفيد-19 في 15 ديسمبر عندما ارتفع عدد الوفيات إلى 300 ألف.



وتوضح أداة تعقب فيروس كورونا التابعة لرويترز أن عدد الوفيات اليومي بالمرض في الولايات المتحدة انخفض إلى 431 في الثامن من يونيو بعد أن بلغ ذروته يوم 27 يناير كانون الثاني عندما سجلت البلاد أكثر من 4500 وفاة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.