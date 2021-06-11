وفاة 700 ألف شخص بالإيدز فى أمريكا

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن متلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" أودت بحياة نحو 700 ألف شخص في الولايات المتحدة منذ رصد المرض في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" قال بلينكن، في كلمة مصورة ألقاها خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "HIV"، إنه منذ رصده رسميا في الولايات المتحدة عام 1981 توفي في العالم نحو 32.7 مليون شخص جراء الأمراض المتعلقة بـAIDS، بينهم 700 شخص في الأراضي الأمريكية.

وتابع: "في الوقت الذي نعقد معكم هذه الجلسة، يعيش حاليا في العالم أكثر من 38 مليون شخص مع HIV، من بينهم 1.2 مليون شخص في الولايات المتحدة".

وأضاف بلينكن أنه منذ إطلاق الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، خطة طارئة لمكافحة "AIDS"، خصصت واشنطن أكثر من 85 مليار دولار في هذه الأنشطة، ما "أتاح إنقاذ حياة 20 مليون شخص".

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستبقي مئات العقوبات على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وفي حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا، والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي"، على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن.

وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق، وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".

وأضاف: "أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق، وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها".