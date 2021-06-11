ترامب: حظا سعيدا لبايدن فى التعامل مع بوتين

تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التوفيق لخلفه جو بايدن خلال قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ترامب في بيان: "حظا سعيدا لبايدن في التعامل مع الرئيس بوتين. لا تغف أثناء الاجتماع، وأرجو أن تنقل له أحر تحياتي!".

وسيلتقي بوتين وبايدن في 16 يونيو، في مدينة جنيف السويسرية لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الاستقرار الاستراتيجي العالمي والحد من التسلح.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن أن الوزارة تقوم حاليًا بحل المسائل التحضيرية لتنظيم قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، المرتقبة في جنيف الأسبوع القادم.

وقال «ريابكوف»- في تصريحات نقلتها قناة إخبارية: "نستعد للقمة بتفصيل كبير. وهناك عدد من المسائل في مرحلة متقدمة من التطور"، مضيفًا أن روسيا تأمل بأن يؤكد الرئيسان (الروسي والأمريكي) خلال قمتهما تحركهما إلى الأمام في مجال الاستقرار الاستراتيجي واستقرار العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتابع: "نحن كهيئة دولة نركز على المواضيع التي نأمل بتحقيق التحرك فيها إلى الأمام وتسجيل أي تقدم، وبالدرجة الأولى أريد أن أشير هنا إلى موضوع الاستقرار الاستراتيجي".

وأعرب عن اعتقاده أنه من المستحيل التوقف في هذا المجال، مشيرًا إلى ضرورة التحرك إلى الأمام بطريقة منظمة ومنهجية ومنتظمة، مشيرًا إلى أن القمة الروسية الأمريكية في جنيف ستتناول الوضع في أوكرانيا، وأن بوتين سيبلغ نظيره الأمريكي بأسباب فشل تسوية النزاع في دونباس.

وأضاف: "أعتقد أن بايدن سيسمع من جانبنا توضيحًا، لماذا نعتبر كل هذه المكالمات والدعوات الموجهة من واشنطن والعواصم الأوروبية إلى موسكو، موجهة إلى العنوان الخاطئ. ولا تعد روسيا طرفًا لبنود اتفاقيات مينسك، ولا يمكن اعتبار روسيا طرفًا يجب أن يعمل شيئًا في هذا المجال".