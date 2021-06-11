أبرز الأهداف التى حققها معرض «ديارنا» للفئات الأكثر احتياجا

قال المستشار عادل البكساوى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن الإقبال مرتفع للغاية على معرض "ديارنا"، مشيرا إلى أن حملة التبرع لتجهيز العرائس مازالت مستمرة وتخطت أكثر من 2 مليون.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التعاون مع كافة المحافظين على مستوى الجمهورية لتشجيع صغار المنتجين، في إطار برنامج "فرصة" للتأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذًا لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأكدت الوزارة التضامن على مصالح التعاونيات الإنتاجية، والورش الصغيرة، والوحدات الإنتاجية، والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات غير المالية والخدمات المالية للمساهمة تباعًا في تحريك الاقتصاد المحلي مما سيؤثر تدريجيًا وإيجابيًا في تحريك الاقتصادي القومي.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم معارضها كل عام في كافة المحافظات، والتي تعمل من خلالها على تحقيق أهداف معينة تساهم بشكل كبير في تحقيق الصالح العام للأسر الأكثر احتياجا وخاصة المرأة المعيلة والمنتجة.

ونرصد من خلال السطور التالية أهم الأهداف التي حققها معرض ديارنا للأثاث والمفروشات من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا:



1- دعم العمالة غير المنتظمة.

2- دعم صغار المنتجين والجمعيات التعاونية الإنتاجية.

3- ترشّيد نفقات الزواج.

٤- يوفر 4 غرف بـ مبلغ 20 ألف جنيه.

٥- يوفر 4 سلع معمرة.. غسالة وتليفزيون وبوتاجاز وسخان بـ مبلغ 10 آلاف جنيه.

6- يحارب ظاهرة الغارمات لأنه يؤدى للشراء بتكلفة أقل وبالتالي غرم أقل.

7- يدعم المنتج المصري.

8- يساعد فى تأثيث بيت بتكلفة أقل.

9- يفتح حملة التبرع لتجهيز العرائس.

10- يهدف لمساعدة الأسر على تغيير الثقافة.