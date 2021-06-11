حماس: وقف التهجير فى القدس شرط لاستمرار وقف إطلاق النار

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، إنه لكي يستمر وقف إطلاق النار لا بد من وقف مشروع التهجير لضواحي القدس المحتلة والعودة لكل التزامات تفاهمات كسر الحصار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، دعا الحية إلى "العودة لكل التزامات تفاهمات كسر الحصار، والمسارعة في ملف إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال العدوان الأخير"، مبينا أنه "إذا ما ظل ملف مسيرة الأعلام على الطاولة، فسيظل وقف إطلاق هشا".

وأكد أن "الأسرى يفرج عنهم مقابل أسرى، ولا يمكن ربط هذا الملف بأي أمور أخرى"، مضيفا "الاحتلال هو المعطل لملف تبادل الأسرى، ونحن جاهزون لفتح حوار غير مباشر لإنجاز هذا الملف".

واستطرد: "نحن جادون في إبرام صفقة سريعة مشرفة تحقق الحرية لأسرانا البواسل"، لكنه أشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن تطور ملموس في ملف التبادل".

و في وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين و القوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنيين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة و الصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب و اليهود في مدن وبلدات مختلطة.

و شهدت العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، و تنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع

و المواجهات بدأت في عدد من بلدات و مدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة و القدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع و لكن ما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أدت إلي إصلبة فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية و الهلال الأحمر الفلسطيني