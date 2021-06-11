هل يساهم نظامك الغذائى فى زيادة فرص الإصابة بالسرطان؟

السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولكن الدراسات تشير إلى أن التغييرات البسيطة في نمط الحياة، مثل اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن تمنع من 30-50٪ من جميع أنواع السرطان.

ووفقًا لما ذكره موقع" healthline" الطبى، أكد الأطباء إلى أن الاستهلاك العالي لبعض الأطعمة قد يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان.

السكر والكربوهيدرات .. سبب كافى للإصابة بأنواع عديدة من السرطانات

تم ربط الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وقليلة الألياف والمغذيات بزيادة مخاطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطانات.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائي الذي يتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والثدي والقولون والمستقيم.

كما وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر على 47000 بالغ أن أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالكربوهيدرات المكررة كانوا أكثر عرضة للوفاة بسرطان القولون بمقدار الضعف تقريبًا من أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

ويعتقد الباحثون، أن المستويات المرتفعة من الجلوكوز في الدم والأنسولين من عوامل خطر الإصابة بالسرطان، فلقد ثبت أن الأنسولين يحفز انقسام الخلايا، ويدعم نمو الخلايا السرطانية وانتشارها ويجعل القضاء عليها أكثر صعوبة.

وأوضح الباحثون، أنة يمكن أن تساهم المستويات المرتفعة من الأنسولين والجلوكوز في الدم في حدوث التهاب في الجسم على المدى الطويل، حيث يؤدي ذلك إلى نمو خلايا غير طبيعية وربما يساهم في الإصابة بالسرطان.

ويتمثل الحماية من السرطان ، قلل أو تجنب الأطعمة التي تعزز مستويات الأنسولين ، مثل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة الضارة.

كما وجدت الدراسات القائمة على الملاحظة وجود ارتباط بين استهلاك اللحوم المصنعة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان ، وخاصة سرطان القولون والمستقيم، والذى يصيب الرجال أكثر من النساء.

وأكد الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم المصنعة لديهم خطر متزايد بنسبة 20-50٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، مقارنةً بأولئك الذين يتناولون القليل جدًا من هذا النوع من الطعام أو لا يتناولونه مطلقًا.