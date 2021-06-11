إصابة 6 أشخاص فى حريق بمنزلين فى بنى سويف

اصيب 6 أشخاص بإختناق إثر حريق، منذ قليل، في منزلين بقرية اهوه التابعة لمركز بني سويف، منذ قليل، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف من السيطرة على الحريق واخماده ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وندب الادلة الجنائية ورجال المباحث للوقوف على اسباب الحريق

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حريق في منزلين مجاورين لبعضها بقرية اهوه التابعة لمركز بني سويف، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع إمتداده إلى المنازل المجاورة، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل رجال الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وتمكنوا من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة بمعاونة رجال المباحث والقوات النظامية بمركز شرطة بني سويف، حيث تبين أن الحريق في منزلين مجاورين لشقيقين، وأن ماسًا كهربائيًا قد يكون وراء الحريق.

ونقلت سيارات إسعاف مرفق بني سويف 6 مصابين باختناق نتيجة للحريق إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، حيث تبين أن الإصابات بسيطة وعبارة عن اختناقات وجروح.

وتبين أن المصابين هم: عبدالعظيم هشيمه عبدالعظيم، 27 سنة، و احلام سيد حماد، 23 سنة، واميره عبد النبي حسين، 23 سنة، وولاء مصطفى عبد العظيم، 30 سنة، وجميعهم مصابين بإختناق، وعبد الرحمن علي عبد الحي، 17 سنة، مصاب جرح بالذراع الأيسر، وهاني مصطفي عبدالعظيم، 30 سنة، مصاب كدمة بالساق اليمنى.