المغرب يسجل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 386

أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 522765.

كما سجل المغرب حالتي وفاة جديدتين انخفاضا من ثلاث وفيات أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9192 وتعافت‭‭341 ‬‬ حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من كوفيد-19 إلى ‭‭510299‬‬.



وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قد تطرق اليوم خلال اجتماع المجلس الحكومي إلى إجراءات تخفيف قيود كوفيد-19 التي اتخذها المغرب حيث قررت المملكة استئناف الرحلات الجوية في 15 يونيو "في إطار تراخيص استثنائية ووفق انفتاح تدريجي يراعي الوضعية الوبائية الوطنية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية والمعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية".



وأضاف أن المغرب سيستند إلى تلك المعطيات لتحديث هذه الإجراءات كل أسبوعين متمنيا أن تستمر المملكة "في مسار التخفيف مع تفادي اجراءات غير محسوبة قد تتسبب في تصاعد الحالة الوبائية وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف".

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.