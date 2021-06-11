بولندا تخفف من قيود كورونا للسماح باستقبال الفنادق لمزيد من النزلاء

أعلنت بولندا تخفيفا أكثر للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا خلال موسم الإجازات.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في العاصمو وارسو، إنه اعتبارًا من 26 يونيو الجاري سيُسمح للفنادق باستقبال نزلاء بحد أقصى 75 % من قدرتها الاستيعابية، ولن يحتسب الأطفال ضمن هذه النسبة. وكان الحد الأقصى حتى الأن هو 50 %.

وفي المستقبل، يمكن أيضا السماح للمطاعم باستقبال ما يصل إلى 75 % من سعتها، وبالنسبة للحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، فإن الحد الأقصى الحالي للإشغال يبلغ 50 %، كما سيتم السماح بالرقص في النوادي مرة أخرى بحد أقصى 150 ضيفا.

وذكرت وزارة الصحة في البلاد يوم الخميس أنه تم تسجيل 382 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 84 وفاة بسبب الفيروس.

وحتى الآن فقد تم إعطاء233.2 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا وتطعيم حوالي 8.9 مليون شخص بشكل كامل ويقل عدد سكان بولندا عن 38 مليون نسمة بقليل.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 173.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و881628.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.