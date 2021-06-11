الجمعة 11 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أبو الغيط: إسرائيل تراوغ فى مفاوضاتها مع الفلسطينيين

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل تعتمد على "المراوغة والمناورة والألاعيب" في مسارات التفاوض مع الفلسطينيين.

وأوضح أبو الغيط، في حديثه مع قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تهدف من خلال هذه المراوغات إلى "ابتلاع الأراضي الفلسطينية والقضاء على إحساس الفلسطينيين بوطنيتهم وهويتهم".

ولفت إلى أن الإسرائيليين يدرسون جيدا ما حدث في حرب قطاع غزة الأخيرة، مضيفا أن "مصر أنقذت الطرفين ووضعت القضية الفلسطينية على الطريق المنطقي لها".

وأضاف أن "الدور المصري أساسي في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والرئيس الأمريكي جو بايدن وجه الشكر لمجهودات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتثبيت وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، دارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين و القوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنيين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة و الصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب و اليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وشهد العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، و تنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة بأكمله.

وجدير بالذكر أن المواجهات بدأت في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة و القدس الشرقية المحتلة، التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، و لكن ما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أدت إلى إصلبة  فيها  أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية و الهلال الأحمر الفلسطيني.

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