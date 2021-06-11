احتفاء خاص بالنجم أحمد بدير بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة السيناريست محمد الباسوسي إقامة احتفالية خاصة طوال أيام المهرجان للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة الأفلام القصيرة، علي هامش فعاليات المهرجان في دورته الـ ٢٢ التي يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية.

ومن أبرز الفنانين الذين قدموا أفلامآ قصيرة الفنان الكبير أحمد بدير الذي قام ببطولة فيلم "موعد حياة" للمخرج عمرو البهيدي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حيث شارك في ثلاث مهرجانات دولية ،وحاز من خلالهم علي جائزة أفضل فيلم قصير بالهند و علي جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا وحاز النجم أحمد بدير علي جائزة أفضل ممثل nominee في إنجلترا كما شارك أيضآ بمهرجان لندن السينمائي الدولي وحصل علي إشادة موقع filmfreeway العالمي للمهرجانات، و تم إرسالها لصناع الفيلم حيث أكدوا فيها أن فيلم "موعد حياة" من بين أكثر الأعمال أختيارًا في المهرجانات.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم موعد حياة ويعقب الغرض ندوه للفنان أحمد بدير والتي سيتم خلالها تسليمه درع المهرجان.



يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان .

يعد مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991 .