الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

احتفاء خاص بالنجم أحمد بدير بمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

أحمد بدير
أحمد بدير

قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة السيناريست محمد الباسوسي إقامة احتفالية خاصة طوال أيام المهرجان للاحتفاء بعدد من النجوم المصريين الذين قاموا ببطولة الأفلام القصيرة، علي هامش فعاليات المهرجان  في دورته الـ ٢٢ التي يرأسها الناقد السينمائى عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري بمدينة الإسماعيلية.

 

ومن أبرز الفنانين الذين قدموا أفلامآ قصيرة الفنان الكبير أحمد بدير الذي قام ببطولة فيلم "موعد حياة"  للمخرج عمرو البهيدي الذي حقق نجاحًا كبيرًا حيث شارك في ثلاث مهرجانات دولية ،وحاز من خلالهم علي جائزة أفضل فيلم قصير بالهند و علي جائزة تنويه مشرف من لجنة التحكيم بفرنسا وحاز النجم أحمد بدير علي جائزة أفضل ممثل nominee  في إنجلترا كما شارك أيضآ بمهرجان لندن السينمائي الدولي وحصل علي إشادة موقع filmfreeway العالمي للمهرجانات، و تم إرسالها لصناع الفيلم حيث أكدوا فيها أن فيلم "موعد حياة" من بين أكثر الأعمال أختيارًا في المهرجانات.

 

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم موعد حياة ويعقب الغرض ندوه للفنان أحمد بدير والتي سيتم خلالها تسليمه درع المهرجان.


يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية، و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان .

 

يعد مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991 .

أحمد بدير الفنان احمد بدير اخبار مهرجان الإسماعيلية السينمائي مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الإسماعيلية

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

تعرف على مواعيد صرف مرتبات يونيو 2021 للعاملين بالدولة

«الصحة»: تسجيل 755 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

شريف إكرامى يكشف 3 أسباب وراء اختياره عرض بيراميدز

مصادر تكشف خطة توريد دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين