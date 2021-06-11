«الوطنية للإعلام»: ما أثير عن مستحقات أصحاب المعاشات بالهيئة عار تماما عن الصحة

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا ردا على ما أثير في أحد البرامج الفضائية اليوم وما تم تناوله عن مستحقات أصحاب المعاشات من الهيئة الوطنية للإعلام هو كلام عار تماما عن الصحة والمصداقية وكان يجب تحري الدقة قبل العرض والتناول.

وأكدت في بيانها أنها لا تألوا بجهد لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها ولم يتم إغلاق الأبواب أمامهم كما أشاع مقدم البرنامج، بل تمت مقابلة من يمثلهم أمس من قبل رئيس الهيئة وبحضور رئيس القطاع الاقتصادي وعدد من المسئولين وتفهم جيدا الموقف أنه لا يوجد صندوق لنهاية الخدمة أو اشتراكات تدفع قبل ١ / ١ / ٢٠١٩، لذلك ظهرت المشكلة وهو ما تم حلها من قبل الهيئة الوطنية للإعلام بإنشاء صندوق للعاملين.

وتابعت: “وبعد دراسة من خلال خبير أكتوارى كانت نتيجتها أن الصندوق سيمنح شهر واحد فقط مكافأة نهاية الخدمة، وهو أقل بكثير جدا عن المستحقات السابقة وهو ما رفضته الوطنية للإعلام وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكي يصرف العاملين المحالين على المعاش مستحقاتهم كاملة”.

واستكملت: “وما تم سداده من مستحقات حتى ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ مبلغ ١٢١ مليون جنيه متراكمات سابقة قبل قرار إنشاء الهيئة، وأن مخصصات الوطنية للإعلام بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبيه أو الصادرة بحكم قضائي أو للصرف علي الترقيات والتسويات وتنفيذ ذلك يحتاج إلى تمويل مالي من وزارة المالية والتي تطالب به الهيئة الوطنية للإعلام لمواجهه العجز والصرف علي مختلف البنود والعلاوات التي تم صرفها حتى الآن ما تقارب ٧٤٤ مليون جنيه من موارد الهيئة”.

ونوهت الهيئة في البيان أيضا بأن ما تم صرفه من مبالغ مالية على تحديث الأجهزة بعدد من الاستديوهات وتحديث مراكز البث والارسال بمختلف المحافظات وتكاليف نقل وبث مختلف الأحداث الهامة والمؤتمرات والخدمة الإعلامية المؤداه لمختلف وزرات وهيئات الدولة.

واستكملت: “انطلاقا من واقع مسئوليتها تجاه العاملين تقوم الوطنية للإعلام بدعم الخدمات الطبية المقدمة للعاملين سواء الحاليين أو الزملاء المحاليين على المعاش من صرف أدوية للعاملين والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا و التى كلفت الهيئة ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، ما شكل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصله من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بمايقرب من ٨ مليون جنيه شهريا وقد زاد هذا المبلغ أيضاً فى ظل مواجهة جائحة كورونا”.

واختتمت بيانها قائلة: “وأخيرا نؤكد مرة أخرى أننا نحترم ونقدر كافه العاملين بالوطنية للإعلام و نبذل الجهود من أجل توفير الأموال اللازمة لصرف العلاوات ومكافأة نهاية الخدمة. وندعو أبنائنا الى التكاتف لحل كافة المشكلات والنهوض بالعمل”.