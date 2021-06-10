الجمعة 11 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التخطيط»: توجيه 350 مليون جنيه لتطوير محور المحمودية خلال 2021

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توجيه 350 مليون جنيه لتطوير محور المحمودية، وإحلال طاقة النقل بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.

أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية شملت أيضًا شراء 15 وحدة ترام بتكلفة 80 مليون جنيه، وتطوير شبكة خطوط الترام بتكلفة 50 مليون جنيه، وتطوير شبكة خطوط الترام بتكلفة 50 مليون جنيه، وإحلال طاقة النقل بالترام.
 

أشارت وزارة التخطيط، إلى أن عدد القرى بمحافظة الإسكندرية بلغت 9 قرى و9 أحياء ويبلغ عدد المستفيدين من خدمات الوحدات المحلية 45.2 ألف مستفيد، فى حين قدر حجم المنصرف على المستفيدين 1.6 مليون جنيه.
 

يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية يصل إلى 279 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2021/2020 تبلغ 16.6 مليار جنيه بنسبة زيادة 35% عن خطة عام 2020/2019 تمثل 6.4% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 39%.
 

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بالإسكندرية بخطة عام 20/2021، تم توجيه استثمارات بقيمة 4,9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29,5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%، إلى جانب توجيه 1,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10,8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2,65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,2%، بالإضافة إلى توجيه 2,75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16,7%.

التخطيط مشروعات الخطة الاستثمارية الإسكندرية المحمودية

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