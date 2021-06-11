وزارة الشؤون القانونية اليمينة تدين اعتداءات الحوثى فى مأرب

أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمينة الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإجرامية الانقلابية مساء اليوم بحق المدنيين في مدينة مأرب، باستهدافها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة عمدا سوقا ومواقع مدنية، مما أدى إلى سقوط ثمانية شهداء و27 جريحا بينهم نساء وأطفال.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، تلقت "الدستور" نسخة منه، أن التصعيد العسكري الأخير والمجازر البشعة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في مأرب تأتي في الوقت الذي كان العالم أجمع ينتظر تجاوبا إيجابيا من قبل الحوثي مع مبادرات الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تؤكد بما لايدع مجالًا لشك بأن هذه الأدوات الإيرانية لا تؤمن بالسلام وتسعى إلى إراقة الدماء وقتل الأبرياء متجاوزة كل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية التي تدعو إلى حماية واحترام حقوق الإنسان.

واضافت الوزارة "أنه في الوقت الذي ندين هذا السلوك الإجرامي الخبيث الممنهج يؤكد الطيعة الوحشية التي تتصف بها هذه المليشيات وتماديها في استباحة دماء اليمنيين وانتهاك حقوقهم، فإنها تحمل المجتمع الدولي المسؤلية وتدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية للقيام بواجبهم تجاه ما يحدث من جرائم وانتهاكات والتصدي لهذا السلوك المشين لإيران وأدواتها القذرة في المنطقة العربية عموما وفي بلادنا بشكل خاص".

وأعتبرت الوزارة السكوت أو التعبير بالتنديد والشجب فقط وصمة عار في جبين العالم وفي تاريخ حقوق الإنسان، مؤكدة أن ما قامت به مليشيات الحوثي من جريمة بشعة هو رد وقح وإجرامي على عروض السلام المقدمة للحوثيين من قبل الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي المحب للسلام ويعد استفزازًا مقيتا ولا ينبغي السكوت عليه.