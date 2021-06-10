موسوعة «المسكوت عنه من مقالات تجديد الخطاب الدينى»: الشيخ شلتوت أباح الغناء بالدليل

كشفت موسوعة «المسكوت عنه من مقالات تجديد الخطاب الدينى»، للدكتورعبدالباسط هيكل، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، عن أن الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، أباح الغناء.

والشيخ محمود شلتوت كان شيخ الجامع الأزهر بين عامى ١٩٥٨ و١٩٦٣، ونال إجازة العالمية سنة ١٩١٨، وعُين مدرسًا بالمعاهد ثمّ بالقسم العالى ثمّ مدرسًا بأقسام التخصص، ثمّ وكيلًا لكلية الشريعة، ثمّ عضوًا فى جماعة كبار العلماء، ثمّ شيخًا للأزهر سنة ١٩٥٨، وكان عضوًا بمجمع اللغة العربية سنة ١٩٤٦، وأول حامل للقب الإمام الأكبر.

وأوضح «هيكل» أن الشيخ شلتوت كتب مقالًا بعنوان «النحت والتصوير والغناء»، قال فيه: «يخطئ من يظن أن دين الله زهد محض، وتقشف بحت، ورهبانية لا تعنى زينة الدنيا وزخرفها»، موضحًا أن «الله جعل الزينة والتمتع بها لمن يريد، وأحل التمتع بتلك الزينة، وترك الحرية للذى يزهد فى الدنيا وزينتها، فلم يقتصر دين الله على فئة دون الأخرى، ولا على زمن دون الآخر، بل جعله صالحًا لكل زمان ومكان».

وأضاف: «وعلى هذا الأساس جاء القرآن الكريم بالفن الجميل من البناء والنحت والتصوير والغناء وغير ذلك، وقد ازدهر فى عهد سيدنا سليمان عليه السلام الكثير من الفنون، حيث بلغت فى عهده فنون البناء والنحت والتصوير أوج عظمتها، وهذا ظهر فى القصور التى تم تشييدها فى المدن والحصون وزخرفتها».

وأشار إلى أن «الغناء من الفنون التى وردت فى القرآن الكريم، بقوله تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ)، ولهذا يقال نغمة داود مثلًا فى طيب الصوت، وكان عليه السلام إذا قام فى محرابه يقرأ الزبور عكفت عليه الوحش والطير تصغى إليه، ويقال أيضًا مزامير داود، لأنه فيما قيل كانت له مزامير يزمر بها إذا قرأ الزبور».

وتابع الشيخ شلتوت: «فكان إذا اجتمع عليه الإنس والجن والوحش والطير أبكى مَن حوله، وقال المبرد (مزامير آل داود كأنها ألحانهم وأغانيهم)، وقال غيره: (إن طيب صوته ونغمة نغمته شبهها بالمزامير ولا مزامير ولا معازف هناك)».