سيو :تعرف علي موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بعد تصريحات الوزير باضافة المواليد

اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي انه سيتم إضافة المواليد الجدد الذين تم تسجيلهم في الموازنة العامة للدولة 2022/2023 وانه يتم إضافة المواليد للفئات الاكثر احتياجا حاليا وان وزارة التموين والتجارة الداخلية تتيح حاليا خدمة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا عن طريق موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

و قد حددت وزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي الفئات الأولى بالرعاية والمستحقيين للدعم التمويني وقد تم اضافة 600 الف فرد من الفئات الاكثر احتياجا بالفعل الفترة الماضية وقد حددت الوزارة الفرد الاكثر احتياجا وهو من لا يزيد دخله الشهري على 1500 جنيه، أو معاشه عن 1200 جنيه حاليًا، وبداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

ويقدم" الدستور "الخطوات التي يقوم به المواطن لإضافة المواليد لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر وموقع بوابة مصر الرقمية

https://www.tamwin.com.eg/Pages/Fasel_NewCard.aspx دعم مصر

https://digital.gov.eg/categories/5ce6953967c10324bfa190df بوابة مصر الرقمية

وفي بوابة مصر الرقمية تُتيح لك خدمات التموين على مصر الرقمية إصدار بطاقة تموين واستخراج بدل تالف وبدل فاقد، وكل هذا دون انتظار ومن أى مكان وفى أى وقت

تفعيل بطاقة تموين ، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين ، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى فصل اجتماعى، ضم أفراد أسرتى

يختار ضم افراد اسرتي الضغط على سجل حساب جديد، ثم كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، ثم كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية الموجود أسفل صورة البطاقة.

ثم كتابة الاسم اللأول للأم، ثم الضغط على خدمات التموين، ثم الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيًا، ثم الضغط على إبدء الخدمة .

ثم كتابة اسم رباعي للابن أو الابنة المراد إضافته، ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، ويتم بعد ذلك اختيار صلة القرابة ابن أو ابنة، ثم اختيار ضم أبناء ثم الضغط علي موافق ثم يتم اضافة فرد الاسرة ويقوم بالصرف في الشهر التالي .

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ضم افراد (1)