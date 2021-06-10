الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«صعود وهبوط الإسلاميين» و«أفريقيا الصعود الجهادي» جديد مصطفي زهران

مصطفي زهران
مصطفي زهران

وقع الكاتب الصحفي مصطفي زهران عقد نشر كتابيه "صعود وهبوط الإسلامين"، "أفريقيا الصعود الجهادي" المقرر صدورهما عن دار مقام للنشر والتوزيع.

وقال زهران، لـ"الدستور"، إن كتابة الأول المعنون بـ"صعود وهبوط الإسلامين" يشتغل على استشراق المستقبل فبعد سنوات سيكون المشهد تغير كليا، دون أن ننتبه لماحدث لنعرف كيف سارت الأمور على ها النحو باتجاه التغيير، ومن أين بدأت القصة، لتظل حلقة مفقودة تحرمنا من الفهم والتفاعل، وساعتها نحاول العودة إلى الوراء لنستجلي حقيقة الأمور فنعيش دوما في محطة متاخرة من الزمان والحل هو أن نعرف من أين  تبدأ كرة الجليد حين تكون مجرد مؤشرات منفصلة ومشوشة ، لنقرأ المشهد جيدا وندرك أزمة الواقع ومآلات المستقبل عبر أدوات البحث الجاد وتقنيات الربط والاستشراف ، ستمكبر كرة الجليدج حينها  ونحن نراقبها ونتفاعل معها بالبحث والتقصي ، بل وبالتنبؤء ، فنواكب حركة الزمن المتسارعة، ونخرج من حالة التيه  التى وقع فيها البحث العربي لسنوات طويلة.

وتابع زهران أن الكتاب يرصد ارهاصات التغيير القادم وعناصر المشهد التى تصيغ أزمة واقعة ومآلاته، ومواكبة مايطرأ على المشهد من عناصر  قد تبدو للبعض عابرة وهي اساسات لمشهد جديد كليا سيفرض نفسه علينا عما قريب.

يتضمن الكتاب بابين الأول تحت عنوان كل الطرق تبدأمن القاهرة ويتضمن 3 فصول وهي صاعدون جدد في الفضاء الاجتماعي والفصل الثاني العشيرة المحمدية ، والفصل الثالث دعاة السوشيال ميديا.

الباب الثاني يتضمن نظرة في مرآة التقارب التركي المصري ، أحداث الشيخ جراح الأخيرة ، المؤسسة الدينية الرسمية.

مصطفي زهران صعود وهبوط الإسلاميين أفريقيا الصعود الجهادي دار مقام للنشر والتوزيع كل الطرق تبدأ من القاهرة

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

مصادر تكشف خطة توريد دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال يونيو

بلاغ اختطاف بالمطرية يقود لضبط أخطر عصابة لسرقة المواد البترولية

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

مؤلف «السفينة الكبيرة والحفار الصغير»: تعويم «إيفرجيفين» بطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين