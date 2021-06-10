«صعود وهبوط الإسلاميين» و«أفريقيا الصعود الجهادي» جديد مصطفي زهران

وقع الكاتب الصحفي مصطفي زهران عقد نشر كتابيه "صعود وهبوط الإسلامين"، "أفريقيا الصعود الجهادي" المقرر صدورهما عن دار مقام للنشر والتوزيع.

وقال زهران، لـ"الدستور"، إن كتابة الأول المعنون بـ"صعود وهبوط الإسلامين" يشتغل على استشراق المستقبل فبعد سنوات سيكون المشهد تغير كليا، دون أن ننتبه لماحدث لنعرف كيف سارت الأمور على ها النحو باتجاه التغيير، ومن أين بدأت القصة، لتظل حلقة مفقودة تحرمنا من الفهم والتفاعل، وساعتها نحاول العودة إلى الوراء لنستجلي حقيقة الأمور فنعيش دوما في محطة متاخرة من الزمان والحل هو أن نعرف من أين تبدأ كرة الجليد حين تكون مجرد مؤشرات منفصلة ومشوشة ، لنقرأ المشهد جيدا وندرك أزمة الواقع ومآلات المستقبل عبر أدوات البحث الجاد وتقنيات الربط والاستشراف ، ستمكبر كرة الجليدج حينها ونحن نراقبها ونتفاعل معها بالبحث والتقصي ، بل وبالتنبؤء ، فنواكب حركة الزمن المتسارعة، ونخرج من حالة التيه التى وقع فيها البحث العربي لسنوات طويلة.

وتابع زهران أن الكتاب يرصد ارهاصات التغيير القادم وعناصر المشهد التى تصيغ أزمة واقعة ومآلاته، ومواكبة مايطرأ على المشهد من عناصر قد تبدو للبعض عابرة وهي اساسات لمشهد جديد كليا سيفرض نفسه علينا عما قريب.

يتضمن الكتاب بابين الأول تحت عنوان كل الطرق تبدأمن القاهرة ويتضمن 3 فصول وهي صاعدون جدد في الفضاء الاجتماعي والفصل الثاني العشيرة المحمدية ، والفصل الثالث دعاة السوشيال ميديا.

الباب الثاني يتضمن نظرة في مرآة التقارب التركي المصري ، أحداث الشيخ جراح الأخيرة ، المؤسسة الدينية الرسمية.