الجمعة 11 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوركينا فاسو تكرم مصر لدورها فى تدريب الأطباء ودعم القطاع الصحى

سفير مصر في بوركينا
سفير مصر في بوركينا فاسو

أقامت جامعة  "Ki-Zerbo" الوطنية في واجادوجو حفلاً تحت رعاية السيدة الأولى "Sika Kabore"، وذلك لتخريج الدفعات الست الأولى من أطباء الأشعة المتخصصين وتكريم المتفوقين منهم، وتكريم مصر نظرا لدورها في دعم وتخريج هذه الدفعة.

 

وكرم رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في بوركينا فاسو،  مصر، نظراً للدور الكبير الذي لعبته على مدار سنوات عديدة لتدريب أطباء الأشعة البوركينيين، وهو المجال الذي كان يحتاجه القطاع الصحي في بوركينا فاسو وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية.

وتسلم شهادة التقدير السفير إبراهيم الخولي، سفير مصر في واجودوجو، بحضور السيدة الأولى.

مباحثات بين مصر وبوركينا فاسو

استقبل "ألفا باري"، وزير الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والبوركينين بالخارج، في يناير الماضي السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولي، سفير مصر  لدى بوركينا فاسو، والذي نقل تحيات وتهاني الوزير سامح شكري ل "ألفا باري"، لتجديد ثقة القيادة السياسية، وتوليه حقيبتي الخارجية والتعاون، ووزارة الاندماج الإفريقي والبوركينين بالحكومة الجديدة.

وسلم السفير المصري، خلال اللقاء، رسالتين خطيتين من الوزير شكري تتناول العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلديّن، والتنسيق في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل التأييد والترشيحات، كما عبر السفير الخولي عن عزم الجانب المصري مواصلة وتكثيف برامج التعاون والتدريب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وبناء وحفظ السلام، وكذا مؤسسات الدولة المعنية، مؤكدًا دعم مصر لبوركينا فاسو في كافة المجالات.

من جانبه، أشاد الوزير "باري"، خلال اللقاء، بأواصر الصداقة والأخوة الوطيدة التي تجمع بين السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ونظير سيادته البوركيني "روك مارك كرستيان كابوريه"، كما ثمن مُختلف أنشطة التعاون الثنائي والفني بين الدولتيّن، وطلب ضرورة دفعها قدمًا خلال الفترة القادمة، خاصةً في المجالات الطبية.

مصر بوركينافاسو واجادوجو القاهرة أفريقيا

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