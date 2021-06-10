إحصائية: 38% انخفاضًا في واردات لعب الأطفال خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن فاتورة واردات مصر من لعب الأطفال 15.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 24.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.3 مليون دولار بنسبة 38% خلال عام.

أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من لعب الأطفال شهريًا سجلت 3.074 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 670 ألف دولار خلال عام.

وسجلت واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 147.9 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 25.2 ٪.



ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة 43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، فيما ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 2.2 ٪ حيث بلغت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021 مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 92.5 % ، سيارات ركوب بنسبة 73.9 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.7٪)، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (قمح بنسبة 48.5٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 25.9٪، البترول الخام بنسبة 20.8 ٪، لحوم بنسبة 7.4 ٪).