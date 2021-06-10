الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحصائية: 38% انخفاضًا في واردات لعب الأطفال خلال عام

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن فاتورة واردات مصر من لعب الأطفال 15.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 24.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 9.3 مليون دولار بنسبة 38% خلال عام.

أضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من لعب الأطفال شهريًا سجلت 3.074 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 670 ألف دولار خلال عام.

وسجلت واردات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 147.9 مليون دولار خلال عام.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2 ٪.
  
ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5  ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، فيما ارتفعت قيمـة الواردات بنسبة  2.2 ٪ حيث  بلغت  6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس  2021  مقابل  5.97 مليار دولار   لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها:  (منتجات البترول  بنسبة 92.5 % ،  سيارات ركوب بنسبة 73.9  ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.7٪)، بينما انخفضت  قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس2021  مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (قمح بنسبة 48.5٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 25.9٪، البترول الخام بنسبة 20.8 ٪، لحوم بنسبة 7.4 ٪).

الاحصاء الواردات لعب الأطفال صادرات مصر عجز تجاري

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

مصادر تكشف خطة توريد دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال يونيو

بلاغ اختطاف بالمطرية يقود لضبط أخطر عصابة لسرقة المواد البترولية

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا

مؤلف «السفينة الكبيرة والحفار الصغير»: تعويم «إيفرجيفين» بطولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين