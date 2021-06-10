الأربعاء.. «رجال الأعمال» تستضيف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

تعقد لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأربعاء المقبل، بمشاركة شريف سامي رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، بحضور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ومن المقرر أن تناقش الندوة سبل التعرف على الاستثمار العقاري، بالاضافة إلى استعراض كافة المعوقات التي تواجه صناديق الاستثمار و العمل على تقديم الحلول لها.

وعقدت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة الأسبوع الماضي حول الشمول المالي والبنوك الرقمية وتأثيرها على مجتمع الأعمال المصرى، نظراً لما تمثله من أهمية كبيرة في المعاملات المصرفية وعلاقاتها مع العملاء المختلفين سواء المودعين أو المقترضين منها في الفترة القادمة.

في سياق متصل، قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهدف من الاجتماع التعرف على كيفية تعامل رجال الأعمال والقطاع الخاص مع البنوك الرقمية في المستقبل القريب من خلال التوافق مع منظومة التحول الرقمي لكافة المعاملات والإجراءات البنكية الرقمية.

قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي-بنك مصر، أن الديجيتال بنك من أهم الأدوات المصرفية للوصول إلى الشمول المالي، لسهولة الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

أضاف البحيري أن البنوك الرقمية تتميز بتقديم الخدمة بسهولة ويسر سواء داخل او خارج مصر، مشيرًا أن مع اصدار البنك المركزى المصري تراخيص للبنوك الرقمية نستطيع الوصول إلى أكثر من مليون عميل سنوياً.

أشار إلى أن اطلاق بنك مصر الرقمي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «مصر الرقمية» وتوجهات البنك المركزى لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بهدف التخلص من الأوراق النقدية ومواكبة التطورات العالمية في تيسير الاجراءات من خلال توفير أحدث الخدمات للمواطنين.

وأكد البحيري أنه جار العمل على مشروع اي سكور سيستم «i-score» للبنك الرقمي والذي يقوم بعمل الملف الائتماني للقروض ودراسة نحو 300 طلب وهو ما يوفر حجم معلومات ضخم.