عصام السقا عن دوره بفيلم «مش أنا»: دور جديد ومختلف نهائيًا

شارك الفنان عصام السقا، عدد من الصور التي تجمع بينه وبين الفنان تامر حسني، من الكواليس الخاصة بالفيلم الجديد "مش أنا" والذي سيعرض في مصر والوطن العربي بمختلف دور العرض السينمائي 23 يونيو المقبل، والفيلم جمهور عام.

وعلق الفنان عصام السقا، على الصور التي جمعت بينه وبين الفنان تامر حسني، قائلًا: "انتظرونا يوم ٦/٢٣ بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي فيلم (مش أنا) بطولة نجم الجيل تامر حسني".

وأعرب الفنان عصام السقا، عن بالغ سعادته لمشاركته في فيلم "مش أنا"، وعمله مع الفنان تامر حسني، الذي وصفه بـ"نجم الجيل"، متمنيًا أن ينال الفيلم إعجاب الجميع.

وأكد السقا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تجربة فيلم "مش أنا" ممتعة له كثيرًا، خاصًة أن الدور الذي يلعبه في فيلم "مش أنا" جديد ومختلف نهائيًا عن سابق أدواره التي لعبها، متابعًا: "التفاصيل خليها مفاجئة للجمهور".

وتدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، وتربطه علاقة قوية بوالدته المريضة التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن، ومراعاتها.

جدير بالذكر أن فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ويشارك فيه الفنان عصام السقا، ومن إنتاج حسام الحسيني وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

يشار إلى أن فيلم "مش أنا" هو أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويُظهر العمل أن هناك بعض الخطوط السينمائية تحتوي على أحداث بالمملكة العربية السعودية، خاصة أن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى، مع وجود الفنان عصام السقا، الذي يجسد دور جديد عليه.

كواليس فيلم مش انا