البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى طائرة مفخخة تجاه السعودية

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، واصفة مثل هذه الهجمات بأنها "عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية".

وأشادت "خارجية البحرين"، في بيانٍ لها مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

تدمير طائرة مفخخة

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ قليل، اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي، في بيانٍ له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما شدد التحالف العربي، على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

إدانة إماراتية

من جانبها، أكدت دولة الإمارات - في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حثت الوزارة، المجتمع الدولي، على أن يتخذ موقفًا فوريًا و حاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.