الجمعة 11 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى طائرة مفخخة تجاه السعودية

الميليشيات الحوثية
الميليشيات الحوثية

أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، واصفة مثل هذه الهجمات بأنها "عمل إرهابي يستهدف المدنيين والأعيان المدنية".

وأشادت "خارجية البحرين"، في بيانٍ لها مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

تدمير طائرة مفخخة

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ قليل، اعتراض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه منطقة خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي، في بيانٍ له مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما شدد التحالف العربي، على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

إدانة إماراتية

من جانبها، أكدت دولة الإمارات - في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حثت الوزارة، المجتمع الدولي، على أن يتخذ موقفًا فوريًا و حاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة، تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

البحرين ميليشيا الحوثي طائرة مفخخة خميس مشيط السعودية التحالف العربي الإمارات وزارة الخارجية

الأكثر قراءة

«شكلها مش حلو».. مدرسة خاصة ترفض طفلة في «الإنترفيو»

بعد رفضها بالمدرسة بسبب «الكيرلى».. والد «مارلى»: الموضوع كبر وهيأثر عليها

تعرف على مواعيد صرف مرتبات يونيو 2021 للعاملين بالدولة

«الصحة»: تسجيل 755 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

شريف إكرامى يكشف 3 أسباب وراء اختياره عرض بيراميدز

مصادر تكشف خطة توريد دفعات جديدة من لقاحات كورونا خلال يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «2-3»

ماجد حبته

مباريات «بايدن» خارج ملعبه

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تُحمل إسرائيل مسئولية التصعيد فى جنين

بينهم ضابطي مخابرات.. فلسطين تدين التصعيد الإسرائيلي وقتل 3 في جنين

فلسطين: قتيلان وإصابة حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين