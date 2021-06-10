المناسترلي: الحكومة تستهدف تفعيل أكبر منظومة تعاون مع القطاع الخاص

قال إبراهيم المناسترلي، المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تستهدف أحداث أكبر تعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

أضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أن سبب رغبة الحكومة في الانفتاح علي التعاون مع القطاع الخاص هو الاستفادة من المقومات التي يمتلكها، لافتًا إلى أن هناك قطاعات مختلفة شهدت تجربة ناجحة ببن الحكومة والقطاع الخاص سواء في قطاع العقارات مثل تجربة هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى بخلاف التعاون الموجود بين مستمثري السياحة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، موضحًا أن هناك تجارب كثيرة ناجحة في عدد كبير من القطاعات.

ووقع المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، مذكرة تفاهم مع محمود أبوجبل، ممثل الشركة التجارية للأخشاب، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وقال إن المذكرة تأتي بهدف تأمين واردات مصر من الأخشاب في ظل تناقص المعروض عالميًا من خام الأخشاب، مع زيادة الطلب عليه نتيجة الإنشاءات، ما تسبب في فجوة كبيرة بين العرض والطلب ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأخشاب في مصر.

أوضح حلمي أن التعاون مع الشركة التجارية للأخشاب يهدف إلى قدرة الشركة، لما لها من اسم كبير في هذه التجارة، في توفير خام الأخشاب والمسطحات بكميات كبيرة وأسعار مناسبة وأكثر تنافسية للسوق المصرية، وذلك بهدف تأمين واردات الأخشاب لصناعة الأثاث في مصر، خاصة أنها صناعة مرتبطة ارتباط مباشر بحجم الإنشاءات وحركة التعمير التي تشهدها مصر، لافتًا إلى أن الغرفة واتحاد صناعات يتحركان بشكل قوي ومباشر في كل المسارات بهدف سد الفجوة بين المطلوب والمعروض من خام الأخشاب، سواء كان خلال خطة قصيرة أو أخري طويلة كتعاون مع الشركة لخدمة الصانع المصري.